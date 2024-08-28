Счастливчики без графиков: в каких областях 28 августа не выключают свет и почему

Ограничений не будет "до особого указания"

В то время как утром в среду, 28 августа, в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях вводили экстренные отключения света, в двух регионах Украины отменены даже почасовые графики — свет вообще не отключается.

Речь идет о Закарпатье и Тернопольской области. "Закарпатьеоблэнерго" сообщило, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго" отменено применение графиков почасовых отключений до особого указания. Некоторые украинцы даже усомнились, что энергетики Закарпатья правильно поняли указание "Укрэнерго", ведь в других областях дополнительно к ГПО (графики почасовых отключений) ввели ГАО (графики аварийных отключений). Однако "Закарпатьеоблэнерго" подчеркнуло, что ГПО отменены "до особого указания".

"Тернопольоблэнерго" также сообщило жителям региона, что с 3 часов ночи 28 августа применение графиков почасовых отключений отменено. Энергетики подчеркнули, что ситуация может измениться, если в энергосистеме будет возникать дефицит, и призвали жителей области рационально использовать электроэнергию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине улучшится ситуация с электроснабжением. Энергетический эксперт, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев считает, что при определенных условиях будет даже избыток генерации.