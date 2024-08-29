Временное удостоверение военнообязанного: что это такое и каков штраф за его утерю

Дистанционно оформить документ не получится

Во время военного положения и всеобщей мобилизации граждане должны носить с собой военно-учетный документ. Есть случаи, когда выдают временное удостоверение, имеющее такую же юридическую силу, как и военный билет.

Кто может его получить и как прописан в приказе Министерства обороны Украины №610. Отмечается, что за потерю удостоверения предусмотрен штраф.

Временное удостоверение — это официальный документ, подтверждающий, что его владелец военнообязан. Оно содержит персональные данные гражданина и информацию о его военном учете.

Следует отметить, что документ выдают только военнообязанным. Для призывников выдается удостоверение о приписке к призывному участку.

Кому выдают временное удостоверение

Документ кажется военнообязанным, которые:

потеряли военные билеты;

не проходили военную службу;

не проходили учебное собрание и не имеют военно-учетной специальности;

взятые на военный учет военнообязанных и которым присвоены первичные воинские звания офицерского состава запаса (до поступления их личных дел);

прибыли из мест лишения свободы;

военнообязанным женщинам;

лицам, признанным призывными комиссиями непригодными к военной службе или ограниченно пригодными в военное время по состоянию здоровья.

Как получить временное удостоверение

Для получения временного удостоверения военнообязанный должен лично обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту своего военного учета и подать заявление установленного образца, предоставив документ, удостоверяющий личность.

Военкомат проводит обновление военно-учетных данных гражданина, в частности, уточняет семейное положение, военно-учетную специальность, состояние здоровья и другие персональные данные. После внесения изменений в личное дело, военнообязанному выдается заполненное временное удостоверение.

Подчеркнем, что онлайн получить временное удостоверение военнообязанного невозможно.

Образец временного удостоверения военнообязанного

Что будет за потерю документа

Военнообязанные несут персональную ответственность за сохранность своего военного документа. За утрату или повреждение удостоверения предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа зависит от обстоятельств дела и может составлять от 850 до 1700 гривен за первое нарушение и от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан за повторное нарушение в течение года или в особый период.

Ранее "Телеграф" писал, есть ли в Украине потребность в объявлении дополнительной мобилизации с 1 сентября. В ближайшие месяцы не планируется рассматривать вопрос об увеличении мобилизационной планки.