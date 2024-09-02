Головний "міграційник" Прикарпаття отримав підозру: за яку справу та що про нього відомо (фото)

Йому загрожує арешт від 6 місяців до 3 років

Начальнику Управління Державної міграційної служби (ДМС) Івано-Франківської області повідомлено про підозру через напад на журналістів. Ймовірно, йдеться про Сергія Саїва.

У Державному бюро розслідувань (ДБР) під час оприлюднення цієї інформації ім'я фігуранта не назвали. Проте саме Сергій Саїв напав на журналістів "СТОПКОР" під час зустрічі у липні.

"За даними слідства, у липні 2024 року журналісти одного із інформаційних агентств, виконуючи свої професійні обов’язки, прибули до готельно-розважального комплексу на Івано-Франківщині з метою отримання коментаря посадовця щодо великих статків членів його родини …Підозрюваний не надав відповіді на питання журналістів та умисно вдарив рукою по відеокамері, яка перебувала в руках оператора, пошкодивши її", — пише пресслужба.

Зазначається, що під час зустрічі журналісти мали при собі камеру та мікрофон, на яких було вказано назву інформаційного агенства.

ДБР повідомило про підозру за ч. 1 ст. 171 КК України начальнику обласного Управління Державної митної служби (ДМС) 30 серпня. За статтею фігуранту загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

У відомстві додають, що наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.

Що відомо про Сергія Саїва та його справу

Чоловік з 2012 року обіймав посаду начальника управління Державної міграційної служби в Івано-Франківській області. Він також депутат Івано-Франківської обласної ради від фракції "Слуга народу".

Відомо, що Сергій Саїв напав на знімальну групу СтопКору в ресторані "Рулька", який імовірно належить його синові. Це сталося 18 липня в селі Дзвиняч. Тоді журналісти прибули в Івано-Франківську область, щоб розпитати чиновника стосовно задекларованих ним статків та можливих бізнес-зв'язків.

Статки Серія Саїва та дружини

Більшість майна у декларації "міграційника" за 2023 рік записано на дружину Богдану Саїву. Вона має 4 квартири, 10 земельних ділянок, 2 житлових будинки, гараж та кілька різних приміщень. Водночас жодна нерухомість не задекларована на Сергія Саїва. До того усе майно в сім'ї, за декларацією, почало з'являтись після 2012 року, тобто з моменту обіймання посади у ДМС.

На Богдану Саїву у 2023 році задекларовано доходів на суму понад 1,5 млн грн. Ці кошти вона отримала як заробітну платню в понад 1 млн, різні гонорари та виплати. Чоловік Саївої задекларував дохід майже на 1 млн грн, при цьому його зарплата становить понад 600 тисяч, а пенсія — понад 250 тисяч грн.

Родина також маж авто LEXUS LX 450 задеклароване на дружину вартістю в 1 682 000 грн. На чоловіка записаний причіп за 10 000 грн.

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