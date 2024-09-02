Главный "таможенник" Прикарпатья получил подозрение: за какое дело и что о нем известно (фото)

Ему грозит арест от 6 месяцев до 3 лет

Начальнику Управления Государственной таможенной службы (ГТС) Ивано-Франковской области сообщено о подозрении из-за нападения на журналистов. Вероятно, речь идет о Сергее Саеве.

В Государственном бюро расследований (ГБР) при обнародовании этой информации имя фигуранта не назвали. Однако именно Сергей Саев напал на журналистов "СТОПКОР" во время встречи в июле.

"По данным следствия, в июле 2024 года журналисты одного из информационных агентств, выполняя свои профессиональные обязанности, прибыли в гостинично-развлекательный комплекс в Ивано-Франковской области с целью получения комментария чиновника относительно большого состояния членов его семьи ... Подозреваемый не дал ответа на вопрос журналистов и умышленно ударил рукой по находящейся в руках оператора видеокамере, повредив ее", — пишет пресс-служба.

Отмечается, что во время встречи у журналистов была камера и микрофон, на которых было указано название информационного агентства.

ДБР сообщило о подозрении по ч. 1 ст. 171 УК Украины начальнику областного управления Государственной таможенной службы (ГТС) 30 августа. По статье фигуранту грозит штраф до пятидесяти тысяч грн или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет.

В ведомстве добавляют, что решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Что известно о Сергее Саеве и его деле

Мужчина с 2012 года занимал должность начальника управления Государственной таможенной службы в Ивано-Франковской области. Он также депутат Ивано-Франковского областного совета от фракции "Слуга народа".

Известно, что Сергей Саев напал на съемочную группу СтопКора в ресторане "Рулька", предположительно принадлежащему его сыну. Это произошло 18 июля в селе Дзвиняч. Тогда журналисты прибыли в Ивано-Франковскую область, чтобы расспросить чиновника относительно задекларированного им состояния и возможных бизнес-связей.

Состояние Серия Саева и жены

Большинство имущества в декларации "таможенника" за 2023 год записано на жену Богдану Саеву. Она имеет 4 квартиры, 10 земельных участков, 2 жилых дома, гараж и несколько разных помещений. В то же время, ни одна недвижимость не задекларирована на Сергея Саева. К тому же все имущество в семье, по декларации, начало появляться после 2012 года, то есть с момента занимания должности в ГТС.

На Богдана Саева в 2023 году задекларировано доходов на сумму более 1,5 млн грн. Эти средства она получила как заработную плату более чем в 1 млн, различные гонорары и выплаты. Муж Саевой задекларировал доход почти на 1 млн грн, при этом его зарплата составляет более 600 тысяч, а пенсия – более 250 тысяч грн.

Семья также имеет авто LEXUS LX 450 задекларированное на жену стоимостью в 1 682 000 грн. На мужчину записан прицеп за 10000 грн.

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