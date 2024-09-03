Кто может отменить решение ВВК: юрист рассказал, куда обращаться

Специальный орган МВД может принять окончательное решение

В условиях военного положения порядок прохождения военно-врачебной комиссии претерпел некоторые изменения. Выводы ВВК являются лишь рекомендациями, основанными на приказе Минобороны №402.

Однако согласно пункту 2.3.4 "Положения о военно-врачебной комиссии и экспертизе в ВСУ", Центральная военно-врачебная комиссия имеет полномочия отменять решение любой ВВК. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Соловьев в своем Instagram.

По словам юриста, представители ВВК не окончательны в определении пригодности к военной службе. В случае необходимости ЦВВК может пересмотреть любые выводы медосмотра.

"То есть любые сомнительные решения ВВК от районного ТЦК о непригодности военнообязанного могут быть отменены ", — подчеркнул адвокат Соловьев.

Напомним, что после прохождения ВВК гражданин может обжаловать выводы медиков, если не соглашается с ними. Для этого необходимо обратиться в ТЦК и СП высшего уровня или в суд.

Обжаловать заключение ВВК возможно, если есть обоснованные основания полагать, что он был принят с нарушением законодательства. Например, если комиссия допустила ошибку при медицинском обследовании, не учла все факторы, влияющие на состояние здоровья и т.д. Также основаниями для обжалования заключения медиков являются:

установление врачом не той специализации наличия или отсутствия заболевания;

врачом при вынесении решения не была учтена взаимозависимость двух и более болезней;

врач неправильно выбрал степень нарушения функции организма в результате болезни в соответствии с таблицей расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе;

в процессе определения ограниченной пригодности лица ВВК не индивидуализировала такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью выполнять те или иные обязанности военнослужащего.

Юристы советуют обжаловать такие решения в суде. По словам адвоката Анны Даниэль, сроки для обжалования заключения ВВК могут составлять от трех до шести месяцев.

Ранее "Телеграф" писал, кто и когда должен проходить ВВК. ТЦК должны вызвать военнообязанных повесткой для прохождения комиссии.