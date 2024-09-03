Боржникам заборонять реєструвати авто: Кабмін готує покарання тим, хто не платить за квартиру

Автори законопроекту впевнені, що нововведення стимулюють українців до погашення своїх боргів.

Українцям із боргами за комунальні послуги хочуть заборонити купувати автомобілі. Найближчим часом Верховна Рада може розглянути відповідний законопроект №9363.

Цей документ оприлюднено на сайті парламенту. Він ще не ухвалений, але Міністерство фінансів наполегливо вже рекомендує це зробити.

Автори законопроекту впевнені, що нововведення стимулюють українців до погашення своїх боргів.

Пропонується перевіряти людей, які реєструють автомобілі у сервісних центрах МВС через Єдиний реєстр боржників. Якщо людина має борги, їй відмовить у реєстрації транспортного засобу. При цьому купити автомобіль за дорученням буде можна.

Позиція Міністерства фінансів

Міністерство фінансів України вже висловило свою підтримку щодо ухвалення законопроекту №9363. Відомство рекомендувало нардепам прийняти його за основу. Мінфін вважає, що ці нововведення сприятимуть зміцненню фінансової дисципліни серед громадян та зменшенню заборгованостей за комунальні послуги.

Слід зазначити, що червневе підвищення тарифів на світ відчутно вдарило в бюджет українців і питання оплати комуналки залишається для багатьох найбільш актуальним.

Раніше "Телеграф" розповів, скільки українці платитимуть за комуналку з 1 вересня . Названо тарифи на світло, газ та воду.