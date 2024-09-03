Должникам запретят регистрировать авто: кабмин готовит наказание тем, кто не платит за квартиру

Авторы законопроекта уверены, что нововведения простимулируют украинцев к погашению своих долгов.

Украинцам с долгами за коммунальные услуги хотят запретить покупать автомобили. В ближайшее время Верховная Рада может рассмотреть соответствующий законопроект №9363.

Данный документ обнародован на сайте парламента. Он еще не принят, но Министерство финансов настоятельно уже рекомендует это сделать.

Авторы законопроекта уверены, что нововведения простимулируют украинцев к погашению своих долгов.

Предлагается проверять людей, регистрирующих автомобили в сервисных центрах МВД через Единый реестр должников. Если у человека есть долги, ему откажут в регистрации транспортного средства. При этом купить автомобиль "по доверенности" будет можно.

Позиция Министерства финансов

Министерство финансов Украины уже выразило свою поддержку по принятию законопроекта №9363. Ведомство рекомендовало нардепам принять его за основу. Минфин считает, что эти нововведения будут способствовать укреплению финансовой дисциплины среди граждан и уменьшению задолженностей за коммунальные услуги.

Следует отметить, что июньское повышение тарифов на свет ощутимо ударило по бюджету украинцев и вопрос оплаты коммуналки остается для многих наиболее актуальным.

Ранее "Телеграф" рассказал, сколько украинцы будут платить за коммуналку с 1 сентября. Названы тарифы на свет, газ и воду.