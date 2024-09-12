Отримала чималий строк: у Молдові копи нагрянули в офіс, де працювала українка, що вона наробила

Жінка працювала у кол-центрі

У Молдові українка пішла під суд за спробу дати великий хабар поліцейському. Крім того, жінка повинна заплатити чималий штраф.

Про це повідомляє Генпрокуратура Молдови. За її даними, жінка працювала в одному із колцентрів міста Кишинів. Навесні 2024 року вона хотіла підкупити поліцейського, щоб той покривав незаконну діяльність цього підприємства. Повідомляється, що жінка пропонувала копу 20 тисяч доларів.

Про те що сталося дізналися правоохоронці і вже 30 травня на місце роботи українки нагрянули з обшуками. Під час них жінку затримали. До того ж вилучили 250 тисяч леїв, кілька електронних носіїв інформації та документи, пов’язані з діяльністю офісу.

Суд визнав громадянку винною та призначив їй 4 роки позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на 3 роки. Крім того, вона має виплатити штраф у розмірі 200 тисяч леїв разом із сумою у 20 тисяч доларів, що фігурують у справі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві затримали 5 молодих людей, які підпалювали авто військових.