Получила немалый срок: в Молдове копы нагрянули в офис, где работала украинка, что она натворила

Женщина работала в колл-центре

В Молдове украинка пошла под суд за попытку дать крупную взятку полицейскому. Кроме того женщина должна заплатить немалый штраф.

Об этом сообщает Генпрокуратура Молдовы. По её данным, женщина работала в одном из колл-центров города Кишинев. Весной 2024 года она хотела подкупить полицейского, чтобы тот покрывал незаконную деятельность данного предприятия. Сообщается, что женщина предлагала копу 20 тысяч долларов.

О произошедшем узнали правоохранители и уже 30 мая на место работы украинки нагрянули с обысками. Во время них женщину и задержали. К тому же изъяли 250 000 леев, несколько электронных носителей информации и документы, связанные с деятельностью офиса.

Суд признал гражданку виновной и назначил ей 4 года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 3 года. Кроме того, она должна выплатить штраф в размере 200 тысяч леев вместе с суммой в 20 тысяч долларов, фигурирующих в деле.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве задержали 5 молодых людей, которые поджигали авто военных.