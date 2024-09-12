П'ятеро фінських першокласників "прорвали" російський кордон: як у них це вийшло (карта)

Юних порушників уже затримали

Фінські школярі відбилися від екскурсії і ненавмисно забрели до Росії. Їх затримали прикордонники.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За їхніми даними, інцидент стався в районі Кангаскоскі біля річки Хіїтоланьоки, розташованого поблизу східного кордону Фінляндії. Там десять першокласників відбилися від екскурсії, незаконно відвідавши прикордонну зону, а п'ятеро з них, ймовірно, перетнули кордон Фінляндії з Росією після чого повернулися.

Втім, офіцери фінської прикордонної служби помітили несанкціонованих мандрівників у прикордонній зоні Сімпеле та затримали їх. Наразі правоохоронці вже розпочали попереднє розслідування подій та контактують із опікунами дітей.

Зазначається, що незаконний перетин державного кордону є кримінальним правопорушенням, але у Фінляндії вік кримінальної відповідальності настає з 15 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Молдові українка пішла під суд за спробу дати великий хабар поліцейському за те, щоб той покривав незаконну діяльність кол-центру. Крім того, жінка повинна заплатити чималий штраф.