Пятеро финских первоклашек "прорвали" российскую границу: как у них это получилось (карта)

Юных нарушителей уже задержали

Финские школьники отбились от экскурсии и нечаянно забрели в Россию. Их задержали пограничники.

Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, инцидент произошел в районе Кангаскоски у реки Хиитоланйоки, расположенном вблизи восточной границы Финляндии. Там десятеро первоклассников отбились от экскурсии, незаконно посетив приграничную зону, а пятеро из них, предположительно, пересекли границу Финляндии с Россией после чего вернулись.

Впрочем, офицеры финской пограничной службы заметили несанкционированных путешественников в пограничной зоне Симпеле и задержали их. В настоящий момент правоохранители уже начали предварительное расследование событий и контактируют с опекунами детей.

Отмечается, что незаконное пересечение государственной границы является уголовным правонарушением, но в Финляндии возраст уголовной ответственности наступает с 15 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Молдове украинка пошла под суд за попытку дать крупную взятку полицейскому за то, чтобы тот покрывал незаконную деятельность колл-центра. Кроме того женщина должна заплатить немалый штраф.