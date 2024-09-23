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"Зима буде складною": Блінкен зробив тривожну заяву

Автор
Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
Ентоні Блінкен Новина оновлена 23 вересня 2024, 18:12
Ентоні Блінкен. Фото Колаж "Телеграфу"

Ще один зайвий привід напружитися

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що Путін не припиняє спроб підкорити собі Україну. Для цього він використовує енергетику в якості зброї.

Про це американський політик сказав під час міністерської зустрічі G7+ щодо підтримки енергетичного сектору України. Він також підкреслив, що майбутня зима "буде складною".

Державний секретар Ентоні Блінкен прибув до Нью-Йорка для участі у Тижні високого рівня 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Він уже провів міністерську зустріч групи G7+ та обговорив із партнерами можливість підтримки енергетичного сектору України.

Під час своєї промови Блінкен заявив про те, що Путін використовуватиме у своїх цілях зиму та погоду, щоб "підкорити собі Україну".

"Путін використовує зиму, використовує погоду, використовує енергію як зброю у своїх спробах підкорити Україну. Майбутня зима буде складною", — наголосив Державний секретар США.

Нагадаємо, нещодавно з офіційним візитом до Києва прибули важливі гості, серед яких також були держсекретар США Ентоні Блінкен і голова МЗС Британії Девід Леммі.

Вони зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським та обговорили з ним подальшу підтримку України у війні проти Росії та те, як забезпечити розвиток країни у військовому, економічному та демократичному плані у довгостроковій перспективі.

Раніше " Телеграф " також повідомляв про те, що Блінкен зробив важливу заяву про дозвіл бити по Росії далекобійною зброєю. Він каже, що настав критичний момент у підтримці України у боротьбі з Росією.

Теги:
#Енергетика #РФ #Війна #Зима #Блінкен #Ентоні Блінкен