"Зима буде складною": Блінкен зробив тривожну заяву

Ще один зайвий привід напружитися

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що Путін не припиняє спроб підкорити собі Україну. Для цього він використовує енергетику в якості зброї.

Про це американський політик сказав під час міністерської зустрічі G7+ щодо підтримки енергетичного сектору України. Він також підкреслив, що майбутня зима "буде складною".

Державний секретар Ентоні Блінкен прибув до Нью-Йорка для участі у Тижні високого рівня 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Він уже провів міністерську зустріч групи G7+ та обговорив із партнерами можливість підтримки енергетичного сектору України.

Під час своєї промови Блінкен заявив про те, що Путін використовуватиме у своїх цілях зиму та погоду, щоб "підкорити собі Україну".

"Путін використовує зиму, використовує погоду, використовує енергію як зброю у своїх спробах підкорити Україну. Майбутня зима буде складною", — наголосив Державний секретар США.

Нагадаємо, нещодавно з офіційним візитом до Києва прибули важливі гості, серед яких також були держсекретар США Ентоні Блінкен і голова МЗС Британії Девід Леммі.

Вони зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським та обговорили з ним подальшу підтримку України у війні проти Росії та те, як забезпечити розвиток країни у військовому, економічному та демократичному плані у довгостроковій перспективі.

Раніше " Телеграф " також повідомляв про те, що Блінкен зробив важливу заяву про дозвіл бити по Росії далекобійною зброєю. Він каже, що настав критичний момент у підтримці України у боротьбі з Росією.