"Зима будет сложной": Блинкен сделал тревожное заявление
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Еще один лишний повод напрячься
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Путин не прекращает попыток подчинить себе Украину. Для этого он использует энергетику в качестве оружия.
Об этом американский политик сказал во время министерской встречи G7+ по поддержке энергетического сектора Украины. Он также подчеркнул ,что предстоящая зима "будет сложной".
Государственный секретарь Энтони Блинкен прибыл в Нью-Йорк для участия в Неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он уже провел министерскую встречу группы G7+ и обговорил с партнерами возможность поддержки энергетического сектора Украины.
Во время своей речи Блинкен заявил о том, что Путин будет использовать в своих целях зиму и погоду, чтобы "подчинить себе Украину".
"Путин использует зиму, использует погоду, использует энергию как оружие в своих попытках подчинить Украину. Предстоящая зима будет сложной", — подчеркнул Государственный секретарь США.
Напомним, не так давно с официальным визитом в Киев прибыли важные гости, среди которых были госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лемми.
Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудили с ним дальнейшую поддержку Украины в войне против России и то, как обеспечить развитие страны в военном, экономическом и демократическом плане в долгосрочной перспективе.
Ранее "Телеграф" также сообщал о том, что Блинкен сделал важное заявление о разрешении бить по России дальнобойным оружием. Он говорит, что наступил критический момент в поддержке Украины в борьбе с Россией.