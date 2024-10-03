Незаконный выезд за границу во время военного положения: чем это грозит военнообязанным

Ответственность может быть как административной, так и уголовной

Во время военного положения в Украине мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Однако некоторые пытаются незаконно пересечь государственные границы.

Юрист Мария Ганина АБ "Романа Сацика" рассказала в комментарии для РБК-Украина, какие последствия ждут тех, кто нарушает закон. Всё зависит от обстоятельств нарушения.

По словам юриста, ответственность за попытку или факт незаконного пересечения границы может быть как административной, так и уголовной. Административные наказания включают штрафы от 3400 до 13600 грн или административный арест сроком до 15 суток. Если нарушение повторяется, санкции могут быть более жесткими.

Что происходит после фиксации правонарушения

Ганина объясняет, что составление протокола об административном правонарушении часто сопровождается административным задержанием личности. Если человек, пытавшийся пересечь границу, нарушил правила военного учета (например, не имеет военно-учетного документа или не заменил приписное удостоверение на военный билет), его могут доставить в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки для выяснения всех обстоятельств.

Уголовная ответственность

В случае использования поддельных документов или попытки дать взятку ответственность может стать уголовной. В частности, за уклонение от мобилизации предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины.

Напоминаем, чтобы законно выехать за границу гражданину призывного возраста нужно иметь документы, подтверждающие право на отсрочку от мобилизации.

Нормативные акты, регулирующие порядок выезда за границу, не содержат прямого требования по предъявлению документа, подтверждающего право на отсрочку. В то же время, перечень необходимых документов для пересечения границ государства определен четко:

сопровождение супруги с инвалидностью;

пересечение границы лицом с инвалидностью;

сопровождение лица, нуждающегося в постоянном уходе;

сопровождение ребенка с инвалидностью или ребенка, больного тяжелыми заболеваниями;

сопровождение одного из родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы;

сопровождение лица, признанного судом недееспособным.

Право на пересечение границы имеют также другие военнообязанные лица, не подлежащие мобилизации. То есть даже если вы получили отказ в одном пункте пропуска, следует знать, что законодательство не лишает права повторно обратиться в другом месте с полным пакетом необходимых документов.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин до 25 лет имеет право уехать за границу. Это касается некоторых студентов.