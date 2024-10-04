Запас ЗСУ: хто з чоловіків входить у першу категорію

На категорії ділять людей з досвідом та без

Громадяни України, які є придатними до військової служби за станом здоров’я і не досягли граничного віку, зараховуються до запасу Збройних Сил України. Це стосується як мирного часу, так і воєнного періоду.

Запас військовозобов’язаних поділяють на дві категорії. Регламентує норми стаття 27 закону "Про військовий обов’язок і військову службу".

Категорії запасу

Запас першої категорії включає осіб, які вже проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність. Це ті військовослужбовці, які вже мають певний досвід і підготовку для виконання конкретних військових завдань.

До запасу другої категорії зараховані громадяни, які не мають військово-облікової спеціальності або не проходили військову службу. Вони також зараховуються до резерву, але мають менший пріоритет у порівнянні з першою категорією.

Зазначимо, що чоловіки як першої, так і другої категорії, мають стояти на військовому обліку в районних або міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Нагадуємо, що деякі офіцери запасу можуть бути звільнені від мобілізації. Це стосується:

осіб, які мають офіційно оформлену відстрочку;

працівників підприємств, установ або організацій, визнаних критично важливими для економіки, культури або освіти під час воєнного стану.

Як зазначив юрист, згідно з Порядком Кабінету міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76, військовозобов'язані, які підлягають бронюванню під час воєнного стану, захищені незалежно від їхнього військового звання, віку чи військово-облікової спеціальності.

Тобто, бронь можуть отримати офіцери запасу з кодом 021000, що дозволяє підприємствам критичної інфраструктури бронювати своїх співробітників незалежно від військового звання чи спеціальності.

Водночас офіцери запасу, які не є заброньованими та не мають відстрочки, підлягають мобілізації за загальним правилом.

Раніше "Телеграф" писав, скількох українців хочуть мобілізують до кінця 2024 року. Наразі виконання цього плану під питанням, адже ТЦК та СП зіштовхнулися з серйозними перешкодами.