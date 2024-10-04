Запас ВСУ: кто из мужчин входит в первую категорию

На категории делят людей с опытом и без

Граждане Украины, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья и не достигли предельного возраста, зачисляются в запас Вооруженных Сил Украины. Это касается как мирного времени, так и военного периода.

Запас военнообязанных делят на две категории. Регламентирует нормы статья 27 закона "О воинской обязанности и военной службе".

Категории запаса

Запас первой категории включает лиц, уже проходивших военную службу и получивших во время ее прохождения военно-учетную специальность. Это военнослужащие, которые уже имеют определенный опыт и подготовку для выполнения конкретных военных задач.

В запас второй категории отнесены граждане, которые не имеют военно-учетной специальности или не проходили военную службу. Они также причисляются к резерву, но имеют меньший приоритет по сравнению с первой категорией.

Отметим, что мужчины как первой, так и второй категории должны стоять на военном учете в районных или городских территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Напоминаем, что некоторые офицеры запаса могут быть освобождены от мобилизации. Это касается:

лиц, имеющих официально оформленную отсрочку;

работников предприятий, учреждений или организаций, признанных критически важными для экономики, культуры или образования во время военного положения.

Как отметил юрист, согласно Порядку Кабинета министров Украины от 27 января 2023 года № 76, военнообязанные, подлежащие бронированию во время военного положения, защищены независимо от их воинского звания, возраста или военно-учетной специальности.

То есть бронь могут получить офицеры запаса с кодом 021000, что позволяет предприятиям критической инфраструктуры бронировать своих сотрудников независимо от воинского звания или специальности.

В то же время офицеры запаса, не забронированные и не имеющие отсрочки, подлежат мобилизации по общему правилу.

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