5 гігават Зеленського: чому обіцянка президента розсмішила експертів і звідки "ростуть ноги"

Такі заяви президента нібито не обґрунтовані реальними технічними можливостями

Вчора, 11 липня, на конференції Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче побудувати до 1 гігавата газової маневреної генерації за допомогою партнерів, а також сформувати додаткові 4 гігавати найближчими роками. Проте з такими обіцянками не погоджуються деякі експерти.

Так, наприклад, ексзаступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, радник міністра енергетики України Олена Зеркаль вважає, що це неможливо. На її думку, такі заяви президента не обґрунтовані реальними технічними можливостями.

" Газова генерація не будується протягом шести місяців з моменту заяви. Знайти турбіни, визначити місце встановлення, зробити проект, підключити, навчити команди як ними управляти — в найкращих умовах займає рік. В Україні умови не найкращі: турбіни, які привезли минулого року, так досі і не запустили.

Побудувати чотири гігавати також нереально — на світовому ринку немає стільки виробників обладнання. І недоцільно. Все, що можна зробити, — побудувати фундаменти. Замість справжніх проектів децентралізованої генерації, які складаються з міксу технологій: батареї, вітер, газ, біомаса", – пише вона.

Вона переконана, що наші партнери також усвідомлюють, що ця заява неможлива.

Такої думки дотримується і нардеп Ярослав Железняк. Він порівняв такі наміри з будівництвом "Зірки смерті" (Вигадана чудо-зброя зі всесвіту Зоряних війн).

При цьому він наголосив, що ці заяви в Україні звучать уже не вперше. Їхнім джерелом Железняк назвав Конгрес місцевої та регіональної влади, який відбувся 12 квітня у Чернівцях. Саме на ньому, за інформацією депутата, вперше прозвучали подібні цифри (1000 МВт цього року та ще 3000 МВт у наступних двох). Їх озвучив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма.

"Очевидно, що сам Президент озвучив тези, які йому дали", — наголосив Железняк.

До слова, Зеркаль також зазначає, що міністр енергетики "не міг не знати, що дає Президенту неправдиву інформацію".

Журналістка Ганна Ковальчук, посилаючись на слова присутніх на заході, стверджує, що заяви про 4 гігавати здивували не тільки партнерів України, а й деяких представників української сторони.

А кандидат політичних наук та директор Інституту світової політики Євген Магда зауважив, що глава держави не зобов’язаний розбиратися абсолютно в усьому "Для цього у нього є охвіс.

Але відповідати за сказане хтось повинен".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський звернувся до партнерів щодо відновлення енергосистеми України.