Чи можливо оформити відстрочку дистанційно: юрист пояснив, які є гарантії

Подати документи можна двома способами

В Україні триває загальна мобілізація, але деякі категорії українців мають право на відстрочку. Попри те, що законодавство дозволяє оформлювати її дистанційно, на практиці з цим можуть виникнути значні труднощі.

Про це написав адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA". За його словами, часто територіальні центри комплектування та соціальної підтримки вимагають особистої присутності особи, яка хоче оформити відстрочку.

Відповідно до пункту 58 Порядку мобілізації громадян, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 560, за наявності підстав для отримання відстрочки від мобілізації військовозобов'язаний подає на ім'я голови комісії ТЦК заяву та документи, які підтверджують таке право. Це можна зробити як особисто, так і дистанційно.

"Можете направити документи "Укрпоштою" рекомендованим листом з описом вкладеного на адресу ТЦК", — зазначає юрист.

Айвазян підкреслює, що гарантій нема, що ТЦК дадуть довідку про відстрочку, якщо надіслали документи поштою. Часто вони вимагають, щоб людина прийшла особисто.

Нагадуємо, що вже восени деякі категорії українці зможуть оформляти відстрочку онлайн. Застосунок "Резерв+" інтегрують з іншими реєстрами, аби спростити процедуру для студентів денної форми навчання та багатодітних батьків.

Раніше "Телеграф" писав, що відразу 8 категорій чоловіків втратили право на відстрочку. Кому у вересні можуть дати повістку.