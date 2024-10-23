В беде не оставили? За "слугу" Кормышкину, которая незаконно разбогатела, поручились топ-чиновники
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На нардепа возложили ряд обязательств
Суд отпустил на личные поруки народного депутата, которого обвинили в незаконном обогащении. По всей видимости, речь идет о "Слуге народа" Ирине Кормышкиной (Аллахвердиевой), которую на днях обвинили в незаконном обогащении на 20 миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры в Telegram. Там отмечают, что в роли поручителей выступили глава фракции "СН" Давид Арахамия и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Нардепа обязали сдать загранпаспорт и другие документы, которые разрешают выехать из Украины, уведомлять о смене места жительства и воздержаться от общения с другими фигурантами дела.
В сообщении сказано, что эти обязательства будут оставаться в силе в следующие два месяца.
Как известно, ранее правоохранители обнародовали информацию о том, что Кормышкина в 2021-22 года смогла приобрести активы, которые на 20 миллионов гривен превышают официальные доходы. На эти деньги она купила дом неподалеку Одессы.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об Ирине Кормышкиной и какие скандалы с ее участием происходили.