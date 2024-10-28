Росіяни захопили нове місто на Донбасі: яка зараз ситуація на фронті (карта)

Ворог просунувся одразу біля кількох населених пунктів

Російські військові мають успіх на фронті на Донеччині. Їм вдалося захопити одне місто та продовжити просування у Селидовому та низці інших населених пунктів.

Про це 28 жовтня пише моніторинговий проєкт DeepState, який відстежує актуальну ситуацію на фронті. За його даними, противник окупував Гірник на Курахівському напрямі.

Крім того, було зафіксовано просування у Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці, біля Шахтарського та Новоолексіївки.

Варто зазначити, що у жовтні ворог також окупували Новосадове на Донеччині. А 27 жовтня у Deepstate повідомили, що 27 жовтня російські військові підняли червоний прапор у центрі селища Богоявленка, що у Вугледарській міській громаді Волноваського району Донецької області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 27 жовтня російські війська окупували Левадне, а також просунувся біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, у Гірнику та Олександрополі. Просування в районі Левадного-Новодарівки гіпотетично може бути спрямовано на те, щоб перерізати дорогу, що з’єднує Гуляйполе з Великою Новосілкою, та погіршити логістичне сполучення сил ЗСУ з Великою Новосілкою.