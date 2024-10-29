Фальшиві петиції: українців попередили про нову небезпеку

У мережі по поличках розклали схему зловмисників

Під час війни в Україні з’явився новий особливо цинічний вид шахрайства, пов’язаний з петиціями про присвоєння звання Героя України загиблим воїнам.

Замість сайту з петиціями жертву заманюють на фішинговий ресурс, що призводить до зникнення грошей з банківської картки. Схему шахрайства оприлюднила на своїй Facebook-сторінці дружина добровольця та волонтерка, відома у мережі як Юля Шу.

Вона розповіла, що користувачам у мережі пишуть незнайомі люди приблизно такий текст: "не знаю, звідки у мене ваш номер, але мій родич загинув на фронті, підпишіть, будь ласка, петицію про присвоєння звання Героя України".

"Кожен адекватний українець, звичайно, у відповіді пише — звичайно підпишу, давай посилання", — йдеться у публікації.

Після цього жертві зловмисників приходить "посилання на сайт-дзеркало, який досить сумлінно, маю сказати, злизаний зі справжнього сайту з петиціями".

Автор публікації вважає, що "відсотків до 80 одержувачів такого посилання не помітять підстави та введуть свої дані картки, щоб авторизуватися", після чого з картки зникне солідна сума.

Юля прикріпила до публікації скріншот листування та дані шахрайки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що литовського "волонтера" запідозрили у шахрайстві. Він хотів замінити "Чеку" на фронті, збирав гроші, але не зрослось.