Фальшивые петиции: украинцев предупредили о новой опасности

В сети по полочкам разложили схему злоумышленников

Во время войны в Украине появился новый особо циничный вид мошенничества, связанный с петициями о присвоении звания Героя Украины павшим воинам.

Вместо сайта с петициями жертву заманивают на фишинговый ресурс, что в итоге приводит к пропаже денег с банковской карты. Схему мошенничества обнародовала на своей Facebook-странице жена добровольца и волонтер, известная в сети как Юля Шу.

Она рассказала, что пользователям в сети пишут незнакомые люди примерно такой текст: "не знаю, откуда у меня ваш номер, но вот мой родственник погиб на фронте, подпишите, пожалуйста, петицию о присвоении звания Героя Украины".

"Каждый адекватный украинец, конечно, в ответе пишет — конечно подпишу, давай ссылку", – говорится в публикации.

После этого жертве злоумышленников приходит "ссылка на сайт-зеркало, который достаточно добросовестно, должна сказать, слизан с настоящего сайта с петициями".

Автор публикации считает, что "процентов до 80 получателей такой ссылки не заметят подставы и введут свои данные карты, чтобы авторизоваться", после чего с карты исчезнет солидная сумма.

Юля прикрепила к публикации скриншот переписки и данные мошенницы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что литовского "волонтёра" заподозрили в мошенничестве. Он хотел заменить "Чеку" на фронте, собирал деньги, но не срослось.