Вы – казацкого рода, если фамилия звучит так: проверьте свою

В перечень входит около двух десятков родовых имен

Украинские фамилии имеют разное и интересное происхождение, а некоторые из них еще и указывают на род занятий предков. Так, существует с десяток родовых имен, которые в древности давали казакам.

Как отмечает Энциклопедия истории Украины, обычно такие фамилии образовывались из прозвищ, которые в шутку казаки давали друг другу.

Самыми многочисленными среди казаков были фамилии, которые заканчивались на -енко (Дубогризенко, Василенко, Голопупенко, Петренко, Короцюпенько). К тому же талант к определенному ремеслу и делу вдохновляла предков давать друг другу соответствующие родовые имена. В частности: Гармаш, Пушкар, Гарматій, Тетеря, Соломаха, Тягнишкіра, Скляр, Сотник, Попович, Хорунжий, Саловоз, Стаднюк, Компанієць, Канторій, Крамар, Мельниченко, Стороженко, Дігтяр, Порохня, Стельмах.

Не следует забывать, что большое значение в образовании фамилий имела и местность, из которой прибыл казак на Сечь. На это указывают следующие родовые имена: Кальміуський, Галицький, Чигиринський, Кодацький, Миргородський, Лебединець, Полтавський, Прилуцький, Поліщук, Чугуєвець, Волошин, Волошко.

Образуя фамилии, не забывали казаки и о личных чертах и внешности, поведении или характере. Именно так образовались: Головко, Головатий, Зуб, Чуб, Носенко, Носань, Шрам, Губенко, Губа, Горбоніс, Шраменко, Сухина, Сухий, Рябко, Лантух, Стражак, Білан, Білий, Легкоступ, Слинько, Прохватило, Побігайло, Свистун, Циподрига, Покотило, Швидкий, Гарячий, Холодний, Солодкий, Круть, Гаркуша, Косач, Хижняк, Хмара.

Любили казаки и поиронизировали. Поэтому часто прозвища имели свойство противоположного признака от того, который характеризовал того или иного мужчину: Малюк, Малюта — высокий человек, Махиня — небольшой ростом.

К тому же и одежда могла быть источником прозвища: Жупан, Кирея, Свита, Столата. Значительную группу занимают фамилии, образованные от имени: Охріменко, Даниленко, Василевич, Василенко, Павленко, Петренко, Мусієнко, Клименко, Овсієнко, Гавриленко.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских фамилиях, которые странно звучат для иностранцев.