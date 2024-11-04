Укр

Могут ли мобилизовать на фронт всех мужчин из одной семьи

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Мобилизация Новость обновлена 04 ноября 2024, 09:48
Мобилизация. Фото Коллаж "Телеграф"

Мобилизовать могут всех, но есть исключения.

Украинское законодательство позволяет мобилизовать всех членов одной семьи. Впрочем, существует ряд исключений, защищающих определенные категории граждан от одновременного призыва.

Такие нормы прописаны в Законе "О воинской обязанности и военной службе". Согласно документу, родственные связи не являются основанием для отсрочки от мобилизации. Однако законодатель предусмотрел особые случаи для семей, понесших потери во время боевых действий.

В частности, от призыва освобождаются близкие родственники погибших или пропавших без вести во время проведения АТО/ООС и полномасштабного вторжения. К числу близких родственников относятся: муж, жена, дети, родители, дедушки, бабушки, родные братья и сестры.

Дополнительные льготы предусмотрены для военнообязанных, не имеющих несовершеннолетних детей. Если один из супругов уже проходит военную службу, другого не могут мобилизовать.

В случае потери родственников во время боевых действий необходимо предоставить соответствующие документы в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Это позволит избежать призыва других членов семьи.

Также ранее "Телеграф" сообщал о том, какой будет мобилизация с 1 ноября. Внедрят массовую рассылку повесток и новые правила учета.

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#Мобилизация #Украинна