Україна готова обговорити енергетичну безпеку, але не з Росією

Київ не веде прямих переговорів із Москвою

Жодних домовленостей між Україною та РФ щодо припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі не існує. Переговори щодо угоди про енергетичну безпеку стануть можливими лише в тому випадку, якщо третя країна зможе реалізувати домовленості окремо з Україною та окремо з Росією.

Про це в інтерв’ю заявив голова ОП Андрій Єрмак. При цьому Україна не проти бачити Катар у ролі "ведучого" в цих переговорах.

"Ми провели тематичні конференції — першу з енергетичної безпеки, співорганізатором якої виступив Катар. Але ця конференція проходила без участі Росії. Під час цього заходу ми зафіксували основні засади цього пункту Формули миру", — сказав Єрмак.

Після проведення цієї тематичної конференції уряд нашої країни заявив про те, що Україна не буде проти, якщо Катар чи будь-яка інша країна зможе реалізувати домовленості щодо угоди про енергетичну безпеку шляхом окремих угод з Україною та окремих угод з Росією.

"Після цього ми сказали, що якщо Катар чи інша країна готові реалізувати ці угоди (досягнуті на конференції) через угоди з Україною окремо та з Росією окремо, будь ласка, зробіть це", — резюмував Єрмак.

При цьому голова ОП наголосив, що на даний момент жодних угод не досягнуто, і Київ не веде прямих переговорів із Москвою.

Нагадаємо, у серпні представники Катару провели окремі зустрічі з представниками Росії та України, щоб посадити їх за стіл переговорів. Про захід офіційно ніде не повідомлялося. Сторони в ході діалогу мали дійти згоди про взаємне припинення ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Вже наприкінці серпня у Досі, столиці Катару, напередодні саміту мали пройти таємні переговори між Україною та Росією про часткове припинення вогню, але їх перервала операція на Курщині.

Пізніше у західних ЗМІ повідомили, що Україна та Росія таки ведуть переговори про взаємне припинення обстрілів енергетичних об’єктів.

При цьому радник голови ОП Михайло Подоляк назвав ці новини неправдою і зазначив, що Москва ніколи добровільно не відмовиться від спроб залишити українців без електрики взимку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українська енергосистема може працювати стабільно цієї зими, але російські обстріли можуть повернути відключення світла. На думку Міненерго, основною метою Кремля є повний блекаут у нашій країні.