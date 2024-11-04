Украина готова обсудить энергетическую безопасность, но не с Россией

Киев не ведет прямых переговоров с Москвой

Никаких договоренностей между Украиной и РФ по поводу прекращения взаимных ударов по энергетической инфраструктуре не существует. Переговоры по соглашению об энергетической безопасности станут возможны только в том случае, если третья страна сможет реализовать договоренности отдельно с Украиной и отдельно с Россией.

Об этом в интервью заявил глава ОП Андрей Ермак. При этом, Украина не против видеть Катар в роли "ведущего" в этих переговорах.

"Мы провели тематические конференции — первую по энергетической безопасности, соорганизатором которой выступил Катар. Но эта конференция проходила без участия Росии. Во время этого мероприятия мы зафиксировали основные принципы этого пункта Формулы мира", — сказал Ермак.

После проведения этой тематической конференции правительство нашей страны заявило о том, что Украина не будет против, если Катар или любая другая страна сможет реализовать договоренности по соглашению об энергетической безопасности путем отдельных соглашений с Украиной и отдельных соглашений с Россией.

"После этого мы сказали, что если Катар или другая страна готовы реализовать эти соглашения (достигнутые на конференции) посредством сделок с Украиной отдельно и с Россией отдельно, пожалуйста, сделайте это", — резюмировал Ермак.

При этом глава ОП подчеркнул, что на данный момент никаких соглашений не достигнуто и Киев не ведет прямых переговоров с Москвой.

Напомним, в августе представители Катара провели отдельные встречи с представителями России и Украины, чтобы усадить их за стол переговоров. О мероприятии официально нигде не сообщалось. Стороны в ходе диалога должны были прийти к соглашению о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической и энергетической инфраструктуры.

Уже в конце августа в Дохе, столице Катара, накануне саммита должны были пройти тайные переговоры между Украиной и Россией о частичном прекращении огня, но их прервала операция на Курщине.

Позже в западных СМИ сообщили, что Украина и Россия все-таки ведут переговоры о взаимном прекращении обстрелов энергетических объектов.

При этом советник главы ОП Михаил Подоляк назвал эти новости "вбросом" и отметил, что Москва никогда добровольне не откажется от попыток оставить украинцев без электричества зимой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинская энергосистема может работать стабильно этой зимой, но российские обстрелы все-таки могут вернуть отключения света. По мнению "Минэнерго", основной целью Кремля является полный блэкаут в нашей стране.