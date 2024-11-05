Кому снег, а кому - потепление. Каким областям повезет с погодой на этой неделе

Снегом присыпет несколько областей

В Украине в течение первой недели ноября заметно похолодало, и уже вскоре некоторые области ожидают снег и значительный "минус". Но после морозов придет долгожданное потепление.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. По прогнозам синоптиков, в первую неделю ноября погода будет переменчивой.

Где ждать снега и "минусы"

В среду, 6 ноября, Украину ожидает морозная погода с небольшим снегом. Так, на западе страны ночью прогнозируется до -4 градусов, а днем - кое-где до +12 градусов. Северные области вместе с Киевом накроет минусовая температура, ночью прогнозируют до -1 градуса, а днем – до +9 градусов.

На востоке страны ожидается -3 градуса ночью и +9 днем. Здесь синоптики прогнозируют небольшой снег в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На юге и в центре страны ночью будет до -1, а днем до +9 градусов.

Когда потеплеет в Украине

Теплая осень начнет возвращаться в Украину с середины первой недели ноября, то есть уже с четверга, 7 ноября. На западе страны еще будут держаться небольшие морозы ночью до -3 градусов, а днем прогнозируется до +12 градусов. Северные области вместе со столицей ожидают днем температура до +9 градусов, а ночью до -1 градуса.

На востоке потепление почувствуется больше всего, ведь ночью прогнозируют до +2 градусов, а днем — до +11 градусов. На юге и в центре страны ночью будет до -1 градуса, а днем до +12 градусов. Осадков в этот день синоптики не прогнозируют.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что когда в Украину вернется теплая осень.