Не раз і не два: журналісти дізналися, як часто Татаров літав до Москви з 2014 року

Татаров став заступником керівника ОП у серпні 2020 року

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров після окупації Криму та вторгнення Росії на Донбас у 2014 році неодноразово літав до Москви. Зафіксовано щонайменше 9 таких випадків.

Про це пише проєкт "Схеми" (Радіо Свобода) з посиланням на дані авіаперельотів Татарова. За даними журналістів, у той період він займався адвокатською діяльністю.

Журналісти проаналізували та порівняли дані про поїздки Татарова за допомогою доступу до інформації з баз даних про перетин кордону трьох країн – України, Білорусі та Росії. Через те, що після 2014 року авіасполучення між Україною та Росією було зупинене, у більшості поїздок він діставався Москви з Києва через Мінськ.

27 серпня 2017 року Татаров прилетів з України в Білорусь в аеропорт Мінська, звідки того ж дня вирушив до Москви, приземлившись в аеропорту Внуково. Наступного дня, 28 серпня, Татаров вилетів з аеропорту Домодєдово у Білорусь і наступного дня повернувся до України.

За місяць Татаров знову вирушив у дводенну подорож до Росії, прилетівши в Мінськ 26 вересня і того ж дня попрямувавши до Москви. 27 вересня літаком Татаров повернувся в Білорусь і того ж дня полетів в Україну.

Ще одну подорож до Росії Татаров здійснив наприкінці 2017-го. 12 грудня вилетів до Москви з Мінська, куди дістався з України, і тим же маршрутом повернувся.

В 2018 році Татаров був у Росії чотири рази – в березні, жовтні, листопаді та грудні. В усіх випадках Татаров літав до Москви через Білорусь та не затримувався в РФ більше, аніж на день. У 2019 році Татаров двічі літав до РФ. 12 березня зранку він прилетів до Росії зі столиці Катару Дохи. Того ж дня він вилетів до Мінська і звідки літаком попрямував до України.

За даними "Схем", востаннє він літав звичним маршрутом до РФ наступного дня після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах у 2019 році в другому турі. 22 квітня Татаров вирушив до Білорусі, звідки того ж дня вилетів до Москви. Ввечері 23 квітня Татаров вилетів знову до Мінська, а звідти – до України.

Журналісти зазначають, що Татаров також їздив до Білорусі в березні 2013 року, двічі – в червні та листопаді 2014-го, та ще одного разу в березні 2016 року. 22 березня 2016 року Татаров перетинав кордон з Білоруссю через КПП "Нова Гута" на власному автомобілі, 23 березня тим же маршрутом повернувшись до України. При цьому невідомо, чи відвідував Татаров у цих поїздках Росію.

Також, за даними "Схем", у 2015 році Татаров їздив до окупованого Криму – 6 червня він перетнув контрольно-пропускний пункт "Джанкой". Назад Татаров повернувся 8 червня через КПП "Армянськ". Автівка, на якій Татаров їздив на окуповану територію, належала на той час співробітнику компанії, якою на час його роботи володіла Галина Фаринник, дружина адвоката Василя Фаринника.

Журналісти надіслали до Офісу президента офіційний лист на ім’я Татарова з проханням про коментар. Проте він не надав відповідей.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна. 2024.Незалежність" заявив, що заступник керівника Офісу президента Олег Татаров на початку широкомасштабного вторгнення Росії вбивав чеченців у Києві.