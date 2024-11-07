Не раз и не два: журналисты узнали, как часто Татаров летал в Москву с 2014 года

Татаров стал заместителем руководителя ОП в августе 2020 года

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров после оккупации Крыма и вторжения России в Донбасс в 2014 году неоднократно летал в Москву. Зафиксировано не менее 9 таких случаев.

Об этом пишет проект "Схемы" (Радио Свобода) со ссылкой на данные авиаперелетов Татарова. По данным журналистов, в этот период он занимался адвокатской деятельностью.

Журналисты проанализировали и сравнили данные о поездках Татарова посредством доступа к информации из баз данных о пересечении границы трех стран – Украины, Беларуси и России. Из-за того, что после 2014 года авиасообщение между Украиной и Россией было остановлено, в большинстве поездок он летал в Москву из Киева через Минск.

27 августа 2017 года Татаров прилетел из Украины в Беларусь в аэропорт Минска, откуда в тот же день отправился в Москву, приземлившись в аэропорту Внуково. На следующий день, 28 августа, Татаров вылетел из аэропорта Домодедово в Беларусь и на следующий день вернулся в Украину.

Через месяц Татаров снова отправился в двухдневное путешествие в Россию, прилетев в Минск 26 сентября и в тот же день направился в Москву. 27 сентября самолетом Татаров вернулся в Беларусь и в тот же день улетел в Украину.

Еще одно путешествие в Россию Татаров совершил в конце 2017-го. 12 декабря вылетел в Москву из Минска, куда добрался из Украины, и по тому же маршруту вернулся.

В 2018 году Татаров был в России четырежды – в марте, октябре, ноябре и декабре. Во всех случаях Татаров летал в Москву через Беларусь и не задерживался в РФ больше чем на день. В 2019 году Татаров дважды летал в Россию. 12 марта утром он прилетел в Россию из столицы Катара Дохи. В тот же день он вылетел в Минск и откуда самолетом направился в Украину.

По данным "Схем", последний раз он летал привычным маршрутом в РФ на следующий день после победы Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году во втором туре. 22 апреля Татаров отправился в Беларусь, откуда в тот же день вылетел в Москву. Вечером 23 апреля Татаров вылетел снова в Минск, а оттуда – в Украину.

Журналисты отмечают, что Татаров также ездил в Беларусь в марте 2013 года, дважды – в июне и ноябре 2014-го и еще раз в марте 2016 года. 22 марта 2016 года Татаров пересекал границу с Беларусью через КПП "Новая Гута" на собственном автомобиле, 23 марта по тому же маршруту вернувшись в Украину. При этом неизвестно, посещал ли Татаров в этих поездках в Россию.

Также, по данным "Схем", в 2015 году Татаров ездил в оккупированный Крым — 6 июня он пересек контрольно-пропускной пункт "Джанкой". Обратно Татаров вернулся 8 июня через КПП "Армянск". Автомобиль, на котором Татаров ездил на оккупированную территорию, принадлежал в то время сотруднику компании, которой на время его работы владела Галина Фаринник, жена адвоката Василия Фаринника.

Журналисты направили в Офис президента официальное письмо на имя Татарова с просьбой о комментарии. Однако он ответ не дал.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время форума "Украина. 2024.Независимость" заявил, что заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров в начале широкомасштабного вторжения России убивал чеченцев в Киеве.