Украинский суд вынес беспрецедентное решение по делу о госизмене

Речь идет о событиях 2022 года

Суд Николаева из-за отсутствия доказательств вины оправдал и освободил из зала суда Светлану Оголь, обвиняемую в госизмене. Это стало первым известным случаем оправдательного приговора по делу о госизмене с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщается на Facebook-странице Медийной инициативы по правам человека (МИПЧ). Обвинения касались вероятных действий Светланы Оголь во время оккупации сел Николаевской области.

"Имеем первый (!) из известных МИПЧ за последние два года оправдательный приговор по госизмене. И это прекрасная новость. Это значит, что судебная система таки может работать, пользоваться здравым смыслом и не позволять обвинять кого угодно в чем угодно", — прокомментировала решение суда координатор МИПЧ Ольга Решетилова.

В МИПЧ рассказали детали дела. В марте 2022 года СБУ задержала жительницу села Кашперо-Николаевка Светлану Оголь. Ее обвинили в сдаче оккупантам Сергея Кучерешко, ветерана АТО из соседнего села. За это, по версии правоохранителей, у женщины были привилегии во время десятидневной оккупации села: она получала пайки, алкоголь и могла свободно передвигаться.

Светлана Оголь в зале суда

С начала судебного процесса летом 2023 года, были опрошены свидетели — односельчане Светланы. Ни один из них прямо не указал, что она передавала россиянам информацию о Кучерешко. В суде свидетельствовала также сестра погибшего АТОшника Татьяна, которая также отвергла причастность женщины к убийству россиянами своего брата.

"По данным мониторинга МИПЧ, это первый оправдательный приговор по статье о государственной измене с начала полномасштабной войны", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", железнодорожник с Днепропетровщины проведет оставшуюся жизнь за решеткой. Суд признал его виновным в госизмене во время войны. Известно, что мужчине 39 лет он наводил вражеские удары по важным объектам.