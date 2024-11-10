Україну на наступному тижні накриє "брудна" хмара з Європи: які області будуть під загрозою (карта)

Відразу кілька міст охопить нездорове повітря

На Україну насувається хмара забрудненого повітря. Показники його якості почнуть падати у низці міст вже до кінця наступного тижня.

Така інформація з’явилася на сайті погодного радара Ventusky. Згідно з його прогнозами, на погіршення якості повітря слід очікувати в п’ятницю, 15 листопада, проте не по всій території України.

Так, у Чернівцях, Кам’янці-Подільському, Новограді-Волинському, Хмельницькому та Івано-Франківську рівень повітря буде нездоровим для чисельних груп. Показник при цьому сягатиме 55 у деяких місцях. Окрім того, нездоровим повітря буде у цей день і у Дніпрі. У прогнозі зазначено, що показник 39.

Важливо додати, що у попередні дні ситуація буде іншою – повітря буде чистим і здоровим. Проте саме 15 листопада вітри будуть йти з боку Словаччини, де також спостерігається нездорове повітря.

Рівні забруднення повітря для концентрацій дрібнодисперсних частинок з діаметром 2 мікрометри, тобто для PM2.5 розподіляються наступним чином:

(0-12 мкг/м3) – безпечний;

(12-35 мкг/м3) – задовільний;

(35-55 мкг/м3) – небезпечний для чутливої групи;

(55 мкг/м3 та вище) – небезпечний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 листопада у Дніпрі значно погіршилася якість повітря. Місцеві мешканці почали скаржитися на неприємний запах у місті.