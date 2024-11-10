Укр

Украину на следующей неделе накроет "грязное" облако из Европы: какие области будут под угрозой (карта)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
759
Коллаж "Телеграфа" Новость обновлена 10 ноября 2024, 11:08

Сразу несколько городов охватит нездоровый воздух

На Украину надвигается облако загрязненного воздуха. Показатели его качества начнут падать в ряде городов уже к концу следующей недели.

Такая информация появилась на сайте погодного радара Ventusky. Согласно его прогнозам, ухудшения качества воздуха следует ожидать в пятницу, 15 ноября, однако не по всей территории Украины.

Так, в Черновцах, Каменце-Подольском, Новограде-Волынском, Хмельницком и Ивано-Франковске уровень воздуха будет нездоровым для числительных групп. Показатель при этом будет доходить до 55 в некоторых местах. Кроме того, нездоровым воздух будет в этот день и в Днепре. В прогнозе указано, что показатель будет 39.

Важно добавить, что в предыдущие дни ситуация будет иной — воздуха будет чистым и здоровым. Однако именно 15 ноября ветра будут идти со стороны Словакия, где также наблюдается нездоровый воздух.

Уровни загрязнения воздуха для концентраций мелкодисперсных частиц с диаметром в 2 микрометра, то есть для PM2.5 распределяются следующим образом:

  • (0-12 мкг/м3) – безопасный;
  • (12-35 мкг/м3) – удовлетворительный;
  • (35-55 мкг/м3) — небезопасный для чувствительной группы;
  • (55 мкг/м3 и выше) – опасный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 ноября в Днепре значительно ухудшилось качество воздуха. Местные жители начали жаловаться на неприятный запах в городе.

Теги:
#Загрязнение #Воздух #Качество