Забудьте про Катю, Дашу та Іришу: як правильно їх називати в українській мові

Багато хто звертається до українок неправильно

Багато українців з самого початку війни переходять на рідну мову. Втім, іноді з деякими її особливостями у ряду громадян можуть виникати проблеми. Це стосується написання низки слів, зокрема імен, адже зустрічається дуже багато російських форм, наприклад: Маша, Даша, Катя, Іра.

Наталія Гевко у проекті "Як правильно" розповіла, як треба писати розмовні форми жіночих імен. У кожного з них є декілька варіантів.

Маша – Маруся, Марічка чи Марійка.

Даша — Дара, Даруся, Дарця чи Даринка.

Катюша — Катруся, Катря або Катеринка.

Іріша — Руся, Іринка, Оріся, Орінка.

Зазначається, що також українській мові притаманні скорочення жіночих форм імен, із закінченнями "ця", наприклад: Ганця, Янця, Дарця, Вірця, Юльця, Ольця, Гальця, Любця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати українською "дівочик". На жаль, у повсякденному спілкуванні широко використовуються русизми та запозичені слова.

Також "Телеграф" пояснював, як правильно сказати українською мовою "не розумни". Це суржик, натомість краще вживати інші слова, про які ви могли не знати.