Забудьте про Катю, Дашу и Иришу: как правильно их называть на украинском

Многие обращаются к украинкам неправильно

Многие украинцы с самого начала войны переходят на родной язык. Впрочем, иногда с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать проблемы. Это касается написания ряда слов, в том числе имен, ведь встречается очень много российских форм, например: Маша, Даша, Катя, Ирина.

Наталья Гевко в проекте "Как правильно" рассказала, как нужно писать разговорные формы женских имен. У каждого из них есть по несколько вариантов.

Маша — Маруся, Марічка или Марійка.

Даша — Дара, Даруся, Дарця или Даринка.

Катюша — Катруся, Катря или Катеринка.

Ириша — Руся, Іринка, Орися, Оринка.

Отмечается, что кроме того украинскому языку присущи сокращения женских форм имен, с окончаниями "ця", например: Ганця, Янця, Дарця, Вірця, Юльця, Ольця, Гальця, Любця.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать по-украински "девичник". Ксожалению, в повседневном общении широко используются русизмы и заимствованные слова.

Также "Телеграф" объяснял, как правильно сказать на украинском языке "не умничай". Это суржик, вместо этого лучше употреблять другие слова, о которых вы могли не знать.