В Росії заявили, що масований удар по Україні буде несподіваним

У Росії намагаються перекласти відповідальність за нагнітання ситуації на Захід

У Росії заявили, що повідомлення про можливий масований російський удар по Україні — нагнітання інформаційної ситуації. При цьому сам удар там не заперечують.

З такою заявою виступив голова Комітету із оборони Держдуми РФ Андрій Картаполов. За його словами, російський удар по Україні буде "несподіваним".

"Це нагнітають вони самі. Повідомлення про зупинення роботи посольств — нагнітання обстановки в інформаційному плані для того, щоб звинуватити нас (РФ — Ред.) у тому, що ми займаємося ескалацією. Ми не займаємося ескалацією, а саме навпаки. Ескалацією займаються вони ", — сказав Картаполов.

Також російський депутат назвав дозвіл на удари по РФ — божевільним і заявив, що, якби не воно, "то нічого цього не було б. А так нехай сидять у норах і бояться".

Нагадаємо, що в ГУР МО України раніше повідомили, що саме РФ стоїть за нагнітанням ситуації навколо можливого нового удару. Там пояснили, що ворог запустив хвилю фейків через месенджери та інші соціальні мережі з метою залякати українців та здійснити психологічний тиск на наше суспільство.