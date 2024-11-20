В России заявили, что массированный удар по Украине "будет неожиданным"

В России пытаются переложить ответственность за нагнетание обстановки на Запад

В России заявили, что сообщения о возможном массированном российском ударе по Украине — нагнетание информационной обстановки. При этом сам удар там не опровергают.

С таким заявлением выступил глава Комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов. По его словам, российский удар по Украине будет "неожиданным".

"Это нагнетают они сами. Сообщение об остановке работы посольств — нагнетание обстановки в информационном плане для того, чтобы обвинить нас (РФ — Ред.) в том, что мы занимаемся эскалацией. Мы не занимаемся эскалацией, а как раз наоборот. Эскалацией занимаются они", — сказал Картаполов.

Также российский депутат назвал разрешение на удары по РФ — безумным и заявил, что, если бы не оно, "то ничего бы этого не было. А так пускай сидят в норах и боятся".

Напомним, что в ГУР МО Украины ранее сообщили, что именно РФ стоит за нагнетанием обстановки вокруг возможного нового удара. Там объяснили, что враг запустил волну фейков через мессенджеры и другие социальные сети с целью запугать украинцев и осуществить психологическое давление на наше общество.