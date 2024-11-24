Польские фермеры назвали условия для снятия блокады границы Украины

Протестующие имеют два требования

Польское правительство сделает предложение фермерам, блокирующим пункт пропуска "Медика — Шегини" на границе с Украиной. С ними в воскресенье встретится министр сельского хозяйства страны Чеслав Секерский.

Соорганизатор блокады Роман Кондров рассказал, что фермеры протестуют по двум причинам, пишет RMF24. Первая – невыполнение требования по сохранению уровня сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года.

Вторая причина протеста – беспокойство, связанное с подписанием соглашения о свободной торговле Европейского Союза со странами Меркосур Южной Америки (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай – Ред.). По словам Кондрова, фермеры хотят нажать на правительство, чтобы не допустить этой договоренности.

В пятницу Секерский заявил, что его министерство выступает против соглашения со странами Меркосур. Он добавил, что Польша вместе с Францией будет блокировать допуск на рынок ЕС пищевых продуктов, не отвечающих стандартам безопасности Евросоюза. Министр также сообщил, что сейчас его министерство совместно с Министерством развития и технологий готовят позицию на этот счет, которую должен принять Совет министров во вторник.

Отмечается, что переговоры с министром могут прекратить блокировку, если у Секерского будет конкретное предложение для фермеров. Как говорит Кондров, речь идет не о готовом к подписанию соглашении, а о доброй воле министра сельского хозяйства.

Напомним, 23 ноября польские фермеры начали акцию протеста перед пунктом пропуска "Медика — Шегини" на границе Украины. Блокировка границы продлится 48 часов с возможным продлением.

В начале октября польские фермеры анонсировали акции протеста на границе. Они заявляли, что протесты могут продлиться до конца 2024 года.