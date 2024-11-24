Дружина зацінила: фото Усика з пишногрудою моделлю завірусилося в мережі

Катерина Усик поставила вподобайку під фото

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик продовжує підготовку до реваншу з британським ексчемпіоном світу з боксу Тайсоном Ф’юрі. Тим часом фото українського боксера із вітчизняною моделлю Марі стало хітом у мережі.

Знімок був зроблений ще у вересні, проте завірусився лише нещодавно. Про це повідомляє "Телеграф".

Марі та Олександр Усик

"Чемпіонка світу (по бюсту), зустріла Олександра Усика в аеропорту і сказала, що абсолютний чемпіон світу суперважкої ваги сідає на рейс до Греції", — так підписали знімок у пабліку golden_boxing_ua. Примітно, що вподобайку під цим фото поставила дружина Усика Катерина.

Марі веде блог в Instagram. На модель підписано понад 200 тисяч людей. Дівчина не соромиться публікувати гарячі знімки у соцмережах.

Марі

Нагадаємо, бій — реванш Усик — Ф’юрі 2 відбудеться 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На шоу також виступить ще один українець – Сергій Богачук. Напередодні голова управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх опублікував усі бої андеркарда.

Додамо, що Усик і Ф’юрі перетнулися на вечорі боксу Джошуа — Дюбуа. Також Олександр та Тайсон провели першу пресконференцію, присвячену реваншу. На захід українець прибув у образі "Хітмена".