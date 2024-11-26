Росіяни могли вдарити по Сумах забороненим боєприпасами: що відомо

Під час обстрілу Сум російські війська могли застосувати снаряди з фосфором

У вівторок, 26 листопада, у Сумах пролунали вибухи, а в Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Після вибуху почалася пожежа у сумському багатоповерховому будинку: за даними місцевої влади, росіяни застосували заборонені боєприпаси.

Про це в ефірі "Новини. Live" заявив заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак. Він зазначив, що у Сумах був "приліт" снаряда від РСЗВ "Торнадо" — за попередніми даними, снаряд був начинений фосфорним запалом.

Через це у місті виникли сильні пожежі, зокрема, спалахнули будівля гуртожитку та промислова зона.

Наразі інформації про постраждалих немає. Водночас від обстрілу постраждали автомобілі та промислова частина підприємства, сказав Біцак.

Фосфорні боєприпаси є типами запальних боєприпасів, споряджених білим фосфором, або запальними речовинами на основі білого фосфору суміші з іншими речовинами. При горінні білий фосфор розвиває температуру до 1300 ° C, а при попаданні на шкіру людини білий фосфор, що горить, викликає важкі опіки.

Використання фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни (протокол від 1977 року) та Конвенцією про конкретні види звичайної зброї (протокол від 1980 року).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що 25 листопада в Одесі пролунали потужні вибухи.