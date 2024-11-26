Россияне могли ударить по Сумам запрещенным боеприпасами: что известно

При обстреле Сум российские войска могли применить снаряды с фосфором

Во вторник, 26 ноября, в Сумах раздались взрывы, а в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. После взрыва начался пожар в сумском многоэтажном доме: по данным местных властей, россияне применили запрещенные боеприпасы.

Об этом в эфире "Новини.Live" заявил заместитель главы Сумского районного совета Владимир Бицак. Он отметил, что в Сумах был "прилет" снаряда от РСЗО "Торнадо" — по предварительным данным, снаряд был начинен фосфорным запалом.

Из-за этого в городе возникли сильные пожары, в частности, загорелись здание общежития и промышленная зона.

На данный момент информации о пострадавших нет. В то же время от обстрела пострадали автомобили и промышленная часть предприятия, сказал Бицак.

Фосфорные боеприпасы являются типами зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором, либо зажигательными веществами на основе белого фосфора в смеси с другими веществами. При горении белый фосфор развивает температуру до 1300°C, а при попадании на кожу человека горящий белый фосфор вызывает тяжелые ожоги.

Использование фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны (протокол от 1977 года) и Конвенцией о конкретных видах обычного оружия (протокол от 1980 года).

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что 25 ноября в Одессе раздались мощные взрывы.