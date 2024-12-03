Кого из студентов могут мобилизовать в декабре

Не все соискатели образования имеют отсрочку

Общая мобилизация продолжается и в декабре, однако некоторые студенты имеют право на отсрочку от призыва. Речь идет о мужчинах, которые учатся на дневной или дуальной форме и получают первое высшее образование.

Кроме того, отсрочку дают помощникам-стажерам, аспирантам и докторантам. Это регулируется Законом №10449.

Для получения отсрочки студент должен подать в территориальный центр комплектования справку из учебного заведения, подтверждающую его статус.

В то же время, определенные категории студентов могут быть мобилизованы:

студенты вечернего или заочного отделения;

получающие второе высшее образование;

студенты, зачисленные на программу на более низком уровне, чем их предыдущая степень;

студенты отчислены за отказ от всеобщей военной подготовки.

Следует отметить, что студенты, которые переходят с курса на курс во время каникул, сохраняют свое право на отсрочку. Но если студент поступает на новый уровень образования через вступительную кампанию и есть разрыв между семестрами (например, после бакалавриата поступает на магистратуру), во время этого перерыва он может быть мобилизован.

Напомним, в Украине изменится порядок поступления в аспирантуру в 2025 году. На дневную форму обучения зачисление будет возможно исключительно на бюджет.

Те же, кто планирует учиться на контрактной основе, смогут выбрать только заочную или вечернюю формы. То есть права на отсрочку контрактники не будут иметь , ведь отсрочить призыв могут только аспиранты дневной формы обучения.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли в ТЦК не рассмотреть заявление об отсрочке. Юристы советуют подавать жалобу при нарушении закона со стороны территориальных центров комплектования.