Майже 24 години без світла. Де в Україні не буде електрики у суботу

Енергетики ліквідують наслідки російських ударів по критичній інфраструктурі

У суботу, 14 жовтня, для побутових споживачів в Україні діятимуть відключення світла до 22 години. Продовжуються ремонтні роботи на критично важливих об’єктах.

Про це повідомляє "Укренерго". Причиною відключення електроенергії є пошкодження, завдані в ході нещодавніх російських ракетних і дронових ударів.

Для побутових споживачів діятимуть такі графіки:

00:00 – 13:00 – одна черга відключень;

13:00 – 17:00 – дві черги відключень;

17:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу цілий день (з 00:00 до 24:00) діятиме одна черга відключень.

Наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Водночас українців попередили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у конкретному регіоні варто дізнаватися на сайтах чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Також в "Укренерго" закликали не вмикати одночасно до мережі кілька потужних пристроїв після подачі електрики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні планують встановити нові засади застосування графіків погодинних відключень (ГПО) електроенергії. Загалом плануються кілька важливих змін.