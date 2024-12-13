Почти 24 часа без света. Где в Украине не будет электричества в субботу
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Энергетики ликвидируют последствия российских ударов по критической инфраструктуре
В субботу, 14 октября, для бытовых потребителей в Украине будут действовать отключения света до 22 часов. Продолжаются ремонтные работы на критически важных объектах.
Об этом сообщает "Укрэнерго". Причиной отключения электроэнергии являются повреждения нанесенные в ходе недавних российских ракетных и дроновых ударов.
Для бытовых потребителей будут действовать следующие графики:
- 00:00 – 13:00 – одна очередь отключений;
- 13:00 – 17:00 – две очереди отключений;
- 17:00 – 22:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса целый день (с 00:00 до 24:00) будет действовать одна очередь отключений.
Сейчас энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
В то же время украинцев предупредили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в конкретном регионе стоит узнавать на сайтах или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Также в "Укрэнерго" призвали не включать одновременно в сеть несколько мощных устройств после подачи электричества.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине планируют установить новые принципы применения графиков почасовых отключений (ГПО) электроэнергии. В целом планируются несколько важных изменений.