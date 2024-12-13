Почти 24 часа без света. Где в Украине не будет электричества в субботу

Энергетики ликвидируют последствия российских ударов по критической инфраструктуре

В субботу, 14 октября, для бытовых потребителей в Украине будут действовать отключения света до 22 часов. Продолжаются ремонтные работы на критически важных объектах.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Причиной отключения электроэнергии являются повреждения нанесенные в ходе недавних российских ракетных и дроновых ударов.

Для бытовых потребителей будут действовать следующие графики:

00:00 – 13:00 – одна очередь отключений;

13:00 – 17:00 – две очереди отключений;

17:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса целый день (с 00:00 до 24:00) будет действовать одна очередь отключений.

Сейчас энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

В то же время украинцев предупредили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в конкретном регионе стоит узнавать на сайтах или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Также в "Укрэнерго" призвали не включать одновременно в сеть несколько мощных устройств после подачи электричества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине планируют установить новые принципы применения графиков почасовых отключений (ГПО) электроэнергии. В целом планируются несколько важных изменений.