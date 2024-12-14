Тривалі відключення навіть у вихідний. Як вимикатимуть світло 15 грудня

У мережі фіксується значний дефіцит

В Україні продовжують діяти погодинні графіки відключення світла. У неділю, 15 грудня, одночасно застосовуватимуть кілька черг.

Про це повідомили в "Укренерго". Зазначається, що обмеження діятимуть з 8 ранку та до 22:00 вечора.

Обмеження світла плануються наступним чином. Для побутових користувачів:

08:00 – 14:00 – одна черга відключень

14:00 – 17:00 – дві черги відключень

17:00 – 22:00 – одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу:

08:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності

Зауважимо, що вищевказані графіки можуть змінюватись залежно від навантаження на мережу.

Додамо, що внаслідок російських комбінованих атак на енергоструктуру було пошкоджено багато потужностей. Тому у системі спостерігається чималий дефіцит. До того ж навантаження додають і морози, які тримаються в Україні кілька днів.

"Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — пишуть у пресслужбі.

Також в "Укренерго" закликали не вмикати одночасно до мережі кілька потужних пристроїв після подачі електрики.

Раніше "Телеграф" розповідав, що двом містам України неможливо повернути світло на усю добу найближчим часом.