Тривалі відключення навіть у вихідний. Як вимикатимуть світло 15 грудня
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У мережі фіксується значний дефіцит
В Україні продовжують діяти погодинні графіки відключення світла. У неділю, 15 грудня, одночасно застосовуватимуть кілька черг.
Про це повідомили в "Укренерго". Зазначається, що обмеження діятимуть з 8 ранку та до 22:00 вечора.
Обмеження світла плануються наступним чином. Для побутових користувачів:
- 08:00 – 14:00 – одна черга відключень
- 14:00 – 17:00 – дві черги відключень
- 17:00 – 22:00 – одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу:
- 08:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності
Зауважимо, що вищевказані графіки можуть змінюватись залежно від навантаження на мережу.
Додамо, що внаслідок російських комбінованих атак на енергоструктуру було пошкоджено багато потужностей. Тому у системі спостерігається чималий дефіцит. До того ж навантаження додають і морози, які тримаються в Україні кілька днів.
"Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — пишуть у пресслужбі.
Також в "Укренерго" закликали не вмикати одночасно до мережі кілька потужних пристроїв після подачі електрики.
Раніше "Телеграф" розповідав, що двом містам України неможливо повернути світло на усю добу найближчим часом.