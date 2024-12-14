Длительные отключения даже в выходной. Как будут выключать свет 15 декабря

В сети фиксируется значительный дефицит

В Украине продолжают действовать почасовые графики отключения света. В воскресенье, 15 декабря, одновременно будут применяться несколько очередей.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Отмечается, что ограничения будут действовать с 8 утра и до 22:00 вечера.

Ограничения света планируются следующим образом. Для бытовых пользователей:

08:00 – 14:00 – одна очередь отключений

14:00 – 17:00 – две очереди отключений

17:00 – 22:00 – одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса:

08:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности

Заметим, что вышеуказанные графики могут варьироваться в зависимости от нагрузки на сеть.

Добавим, что в результате российских комбинированных атак на энергоструктуру было повреждено множество мощностей. Поэтому в системе наблюдается большой дефицит. К тому же нагрузку добавляют и морозы, которые держаться в Украине уже несколько дней.

"Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — пишут в пресс-службе.

Также в "Укрэнерго" призвали не включать одновременно в сеть несколько мощных устройств после подачи электричества.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что двум городам Украины невозможно вернуть свет на все сутки в ближайшее время.