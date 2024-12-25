У Раді готують нововведення для водіїв Uklon, Uber та Bolt: як це позначиться на зарплаті

Про можливі нововведення розповів Гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує надати статус податкових агентів цифровим платформам, таким як Uklon, Uber або Bolt. Тоді вони будуть самостійно утримувати податки з доходів своїх користувачів-водіїв та сплачувати їх до держбюджету.

У інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Гетманцев зазначив, що таку ініціативу варто реалізувати в законопроєкті, який Верховна Рада розгляне у 2025 році. На його думку, такий підхід має декілька переваг. Він суттєво полегшить адміністрування оподаткування користувачів, які продають товари та послуги через такі онлайн платформи як Uklon, Uber та Bolt.

"Це краще для адміністрування з боку держави, це простіше для людей, тому що людина отримає дохід уже з вирахуванням податку, який буде утримано платформою і сплачено до державного бюджету. Тому я прихильник такого підходу, щоб платформа була податковим агентом", – пояснив він.

Водночас у моделі, яку розробило Міністерство фінансів, передбачалося, що платформа має передавати Державній податковій службі дані про фізичних осіб. Вони ж мали подавати декларації самостійно — відзвітувати державі та сплатити податки.

Таким чином сотні тисяч українців мали б подавати такі декларації. Тому, на думку Гетманцева, варіант утримання податків самими платформами як податковими агентами є кращим.

При цьому, уточнив він, якщо користувачі цифрових платформ зареєстровані як ФОП, порядок оподаткування для них буде іншим. Такі люди сплачуватимуть податки самостійно.

Нагадаємо, раніше Гетманцев розповів, чи скасують військовий збір в Україні після закінчення війни. За його словами, за 11 місяців 2024 року цей збір приніс до державного бюджету понад 40 млрд гривень.