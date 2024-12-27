В КНУ приняли решение относительно профессора Василенко, говорившего о "голодных украинках"

Это не первое скандальное заявление профессора, но наиболее резонансное

Известный профессор журналистики Никита Василенко, оскандалившийся заявлением о миротворцах и украинках, уволен из Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (КНУ).

Об этом сообщается на сайте КНУ. Основанием для такого шага стали системные нарушения этических стандартов.

"Руководством Киевского национального университета имени Тараса Шевченко принято решение о досрочном расторжении контракта с профессором кафедры печатных медиа и истории журналистики Учебно-научного института журналистики Никитой Василенко. Это решение базируется на выводах ученого совета ННИ журналистики, Постоянной комиссии Ученого совета Университета коллегиальных органов, установивших нарушение профессором норм Этического кодекса университетского сообщества, условий контракта и общих этических стандартов", – говорится в заявлении.

Отмечается, что поведение профессора Василенко не только противоречило основным этическим принципам университетского сообщества, но и нанесло репутационный ущерб Университету.

Комиссия подчеркнула, что такое поведение не только вредит Университету, но и противоречит моральным и профессиональным стандартам, ожидаемым от преподавателей, особенно в условиях военного времени.

Что сказал Василенко

Василенко считает, что введение в Украину иностранных военных якобы улучшит демографическую ситуацию в стране. Такое заявление он сделал в интервью российскому изданию.

"Представляете, как это сразу решит демографическую проблему в Украине? По меньшей мере сорок тысяч мужиков, с деньгами, голодных к женщинам, не прошедшим испытание фронтом, воспитанных на хороших европейских продуктах. И сотни тысяч голодных украинок, которые не успели уехать по тем или иным причинпи, мужчины которых убиты на войне, или искалечены. Рассказывали люди, которые пережили оккупацию, что после войны рождались целые поколения фрицевских детей, от фрицев родились. На Днепропетровщине. Там несколько лет стояли немцы. И, естественно, что молодые женщины сходились с молодыми офицерами и солдатами", – сказал Василенко.

Это не первое скандальное заявление профессора – ранее студенты института журналистики уже требовали его увольнения. Василенко обвиняли в продвижении сексистских и пророссийских нарративов. Тогда в университете ему вынесли выговор.

Студенты КНУ им. Шевченко отреагировали на последнее заявление преподавателя объявлением бойкота администрации. Они требовали увольнения Василенко из-за его пророссийских взглядов и высказываний.