Не тільки військовий збір. Які ще податки зростуть в Україні з 1 грудня

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про "історичне" підвищення податків. З 1 грудня українці сплачуватимуть більші суми.

Про це та інші нововведення з першого місяця зими читайте у статті "Телеграфа": Історичне підвищення податків і нові правила "бронювання". Що зміниться в Україні з 1 грудня.

Закон про підвищення податків набирає чинності саме з 1 грудня (а не 30 листопада, як спочатку вийшло через "помилку друкаря"). Він торкнеться не лише найманих працівників та ФОПів, а і навіть банки та АЗС.

Що зміниться:

Збільшення військового збору з 1,5 до 5% для найманих працівників (виняток — військовослужбовці).

50% податку на надприбуток банків;

25% податку на прибуток для фінкомпаній;

звільнення кешбеку від оподаткування;

АЗС мають сплачувати податок на прибуток авансом за кожну заправку (30, 45 або 60 тис. грн – залежно від типу заправки).

ФОПи першої, другої та четвертої груп сплачуватимуть військовий збір з 1 січня 2025 року. Ставка збору становить 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року (8000 грн). Таким чином військовий збір становитиме 800 грн на місяць. ФОПи третьої групи сплачують військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року.

Як повідомляв "Телеграф", міністр фінансів України Сергій Марченко пообіцяв, що після підписання закону про підвищення податків ціни на бензин в Україні не зростуть. Внесення змін до податкового кодексу — це просто важіль для вирівнювання системи оподаткування, зазначив він.