Аналитики сообщают о продвижении россиян по нескольким направлениям

По состоянию на утро 10 января армия РФ продолжает наступательные действия и могла продвинуться на нескольких направлениях. В частности, сообщается, что российские подразделения, вероятно, захватили шесть населенных пунктов и усилили свои позиции на отдельных участках.

Так, аналитики Deep State сообщают, что россияне взяли под контроль три села в Донецкой области и еще три — на территории Курской области. Об этом свидетельствуют данные мониторингового проекта.

В частности, в Донецкой области российские войска могли захватить Петропавловку, Воздвиженку и Соленое. На территории Курской области РФ под контроль армии РФ, вероятно, перешли Новоивановка, Леонидово и Александрия.

Аналитики также зафиксировали продвижение российских подразделений возле Двухлетней на Харьковщине и в районе населенных пунктов Западное, Курахово и Ясеново Донецкой области.

По данным проекта Deep State, эти населенные пункты находятся в зоне контроля российских войск. Официального подтверждения этой информации от Генерального штаба ВСУ пока нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ВСУ нанесли мощный удар по командному пункту россиян в Курской области. В Генштабе отметили, что подобные удары являются неотъемлемой частью боевых операций.