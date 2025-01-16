С каким видом онкологии все равно берут служить

Есть некоторые ограничения по службе и с доброкачественными опухолями

В апреле 2024 года в Украине отменили статус "ограниченно подходящий". Имевшие этот статус военнообязанные получили 9 месяцев на прохождение повторной военно-врачебной комиссии (ВЛК). Последний день для этого – 4 февраля.

После отмены статуса "ограниченно пригодный", Министерство обороны обновило критерии оценки состояния здоровья. Теперь с некоторыми видами онкологии мужчины могут быть мобилизованными.

В частности, военнообязанные после радикального хирургического лечения первичной опухоли, имеющие рак нижней губы или рак кожи считаются пригодными для службы в частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных заведениях, логистами, связистами, в службах обеспечения и охраны.

Если речь идет о злокачественных образованиях лимфоидной, кроветворной и родственных тканей, то медленно прогрессирующие виды рака с незначительными нарушениями позволяют мобилизовать человека, с условиями службы в частях обеспечения и т.д. Если же онкология на стадии длительной ремиссии — военнообязанный считается вполне подходящим.

Что касается доброкачественных новообразований, то служба в некоторых подразделениях (аналогично вышеописанным ситуациям) возможна с умеренным нарушением функций из-за опухоли. Если же нарушение незначительное, лицо имеет статус "пригодное".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у "Резерв+" появятся электронные направления на ВЛК уже в январе. Если же не успеть пройти ВЛК до 5 февраля тем, кто имел статус "ограниченно пригодных" — их будут ожидать штрафы.